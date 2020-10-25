Прокуратура открыла дело из-за возможной слежки за Арахамией

Депутат нашел на своей машине "жучок"

Прокуратура Киева начала производство по признакам уголовного преступления из-за возможного слежения за народным депутатом Украины, главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

"24 октября 2020 года в полицию Киева поступило сообщение о том, что под автомобилем, который принадлежит народному депутату Украины, обнаружен подозрительный предмет. Специалисты взрыво-технической службы обследовали этот предмет и установили, что он не является взрывоопасным", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, обнаруженный предмет – трекер для отслеживания перемещений автомобиля, он направлено на экспертное исследование.

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По результатам экспертизы будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства.

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Напомним, в субботу, 24 октября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что обнаружил устройство слежения на своем автомобиле и вызвал полицию.

Мы также сообщали, что в Ровно подожгли автомобиль Mercedes-Benz кандидата в депутаты облсовета, директора коммунального предприятия.

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