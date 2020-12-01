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"Проинформируйте свои столицы": Таран обратился к представителям НАТО

1 декабря, 13:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Таран напомнил Альянсу, что Украина продолжает защищать Европу от России

Украина не снимает вопрос о Плане действий по членству в НАТО с повестки дня и ожидает принятия соответствующего решения на следующем саммите Альянса в 2021 году. Министр обороны Андрей Таран на встрече с представителями стран-членов НАТО попросил поддержать стремление Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, сегодня украинский министр встретился с представителями Офиса НАТО в Украине, чрезвычайными и полномочными послами и военными атташе стран НАТО, аккредитованными в Украине.

"Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы, мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения (о ПДЧ) на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решениям Бухарестского саммита 2008 года", – сказал Таран.

Он напомнил партнерам по Альянсу, что Украина не только свою независимость отстаивает в противостоянии с Россией, но и защищает безопасность и стабильность Европы на восточном фланге НАТО.

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"Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантическую безопасность и стабильность, в частности, в Черноморском регионе", – сказал министр.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что вступление в НАТО возможно и без ПДЧ, если союзники решат, что Украина сможет этого достичь и без этого Плана действий. Также недавно в МИД заявляли, что вопрос предоставления Украине ПДЧ согласован, нужно тактическое решение союзников.

Смотрите учения ВСУ по стандартам НАТО:

Видео: facebook.com/JMTGUkraine

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НАТО пдч Андрей Таран

Источник: Сегодня

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