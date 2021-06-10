Українська
$ 27,09
33,02
  1. Новости политики

"Прогиб под Россию". Притула жестко раскритиковал УЕФА за запрет формы Украины

10 июня 2021 16:21

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Европейский футбольный союз попытался умаслить Россию, но не выглядеть тотальными трусами, считает шоумен и политик

Решение УЕФА о том, что с новой формы сборной Украины необходимо убрать надпись "Героям слава", является "прогибом под Россию".

Реклама

Так считает украинский шоумен и политик Сергей Притула.

У него вызвало удивление, что Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил оставить контуры Украины с временно оккупированными Крымом и Донбассом, а также лозунг "Слава Украине", но запретил "Героям слава".

"Когда надо было как-то умаслить Россию, но при этом не выглядеть тотальными трусами", – так Притула описывает решение УЕФА.

Напомним, что новую форму сборной, в которой футболисты сыграют на чемпионате Европы, презентовали 6 июня, после чего это стало темой "номер 1" в Кремле и пропагандистских СМИ РФ.

<esi:include src="https://www.segodnya.ua/_block/esi/article.block.service.list/%257B%2522skin%2522%253A%2522%2522%252C%2522items_count%2522%253A1%252C%2522show_paginator%2522%253Afalse%252C%2522category%2522%253A3842%252C%2522use_secondary_category%2522%253Atrue%252C%2522article_type%2522%253A4%252C%2522list_type%2522%253A%2522ArticleBundle%253ABlock%253Atrend_in_text.html.twig%2522%257D" onerror="continue" />
Реклама

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием запретить форму, и футбольный союз приказал убрать надпись. Сейчас Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с УЕФА, чтобы ее оставить патриотический лозунг.

Больше о причине шумихи и реакциях на новый дизайн формы вы можете узнать на нашем сайте.

О чем еще говорят 10 июня в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Ракеты из Украины долетят за 10 минут: у Зеленского отреагировали на слова Путина
Ракеты из Украины долетят за 10 минут: у Зеленского отреагировали на слова ПутинаВласть
РФ закатила истерику из-за закона о коренных народах Украины: что ответили у Зеленского
РФ закатила истерику из-за закона о коренных народах Украины: что ответили у ЗеленскогоВласть
"Безальтернативный путь". "Слуга народа" поддержал закон о национальном сопротивленииВласть
Красная линия Кремля. Путин сказал, почему боится вступления Украины в НАТО
Красная линия Кремля. Путин сказал, почему боится вступления Украины в НАТОРоссия
Зеленский примерил форму сборной Украины, от которой
Зеленский примерил форму сборной Украины, от которой "пригорало" у РФ (фото)Власть
Германия и Франция не позвали Украину на переговоры с РФ. Кулеба объяснил ситуацию
Германия и Франция не позвали Украину на переговоры с РФ. Кулеба объяснил ситуациюВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять