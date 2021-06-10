"Прогиб под Россию". Притула жестко раскритиковал УЕФА за запрет формы Украины

Решение УЕФА о том, что с новой формы сборной Украины необходимо убрать надпись "Героям слава", является "прогибом под Россию".
Так считает украинский шоумен и политик Сергей Притула.
У него вызвало удивление, что Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил оставить контуры Украины с временно оккупированными Крымом и Донбассом, а также лозунг "Слава Украине", но запретил "Героям слава".
"Когда надо было как-то умаслить Россию, но при этом не выглядеть тотальными трусами", – так Притула описывает решение УЕФА.
Напомним, что новую форму сборной, в которой футболисты сыграют на чемпионате Европы, презентовали 6 июня, после чего это стало темой "номер 1" в Кремле и пропагандистских СМИ РФ.<esi:include src="https://www.segodnya.ua/_block/esi/article.block.service.list/%257B%2522skin%2522%253A%2522%2522%252C%2522items_count%2522%253A1%252C%2522show_paginator%2522%253Afalse%252C%2522category%2522%253A3842%252C%2522use_secondary_category%2522%253Atrue%252C%2522article_type%2522%253A4%252C%2522list_type%2522%253A%2522ArticleBundle%253ABlock%253Atrend_in_text.html.twig%2522%257D" onerror="continue" />
Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием запретить форму, и футбольный союз приказал убрать надпись. Сейчас Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с УЕФА, чтобы ее оставить патриотический лозунг.
Больше о причине шумихи и реакциях на новый дизайн формы вы можете узнать на нашем сайте.
О чем еще говорят 10 июня в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: