"Прогиб под Россию". Притула жестко раскритиковал УЕФА за запрет формы Украины

Европейский футбольный союз попытался умаслить Россию, но не выглядеть тотальными трусами, считает шоумен и политик

Решение УЕФА о том, что с новой формы сборной Украины необходимо убрать надпись "Героям слава", является "прогибом под Россию".

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Так считает украинский шоумен и политик Сергей Притула.

У него вызвало удивление, что Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил оставить контуры Украины с временно оккупированными Крымом и Донбассом, а также лозунг "Слава Украине", но запретил "Героям слава".

"Когда надо было как-то умаслить Россию, но при этом не выглядеть тотальными трусами", – так Притула описывает решение УЕФА.

Напомним, что новую форму сборной, в которой футболисты сыграют на чемпионате Европы, презентовали 6 июня, после чего это стало темой "номер 1" в Кремле и пропагандистских СМИ РФ.

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Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием запретить форму, и футбольный союз приказал убрать надпись. Сейчас Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с УЕФА, чтобы ее оставить патриотический лозунг.

Больше о причине шумихи и реакциях на новый дизайн формы вы можете узнать на нашем сайте.

О чем еще говорят 10 июня в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: