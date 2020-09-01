В Раде обсудят, как отреагировать на события в Беларуси: стали известны детали

В среду, 2 сентября, комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и международного сотрудничества на закрытом заседании рассмотрит вопрос событий в Беларуси после проведенных там президентских выборов. После этого будет принято решение, будет ли Верховная Рада голосовать отдельное постановление, заявление или резолюцию по событиям в Беларуси.

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Об этом в интервью сайту "Сегодня" сказал глава комитета ВР по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Александр Мережко.

"Да, действительно, наш комитет будет рассматривать этот вопрос на первом нашем заседании в среду. Мы планируем провести такое заседание, но в закрытом режиме, пригласить представителей государственной власти, чтобы они нам рассказали, что там действительно происходит. Логично после такого обстоятельного обсуждения поразмышлять над тем, стоит ли сделать соответствующее заявление, принять постановление ВР, и каким должно быть содержание этого постановления. То есть, логично сначала обсудить это, а потом решить вопрос о принятии соответствующего заявления ВР", – сказал Мережко.

По остальным международно-правовым вопросам, которые могут быть приняты Радой на новой четвертой сессии, которая открылась сегодня, Александр Мережко подчеркнул, что его комитет в основном занимается ратификациями и денонсациями международных договоров.

"У нас запланировано рассмотрение вопросов по ратификации многих международных договоров, связанных с различными аспектами международной политики и международной жизни. Например, есть проекты законов о ратификации, касающихся международных договоров о правовой помощи, вопросов технического характера. То есть, у нас очень широкий диапазон договоров, которые мы рассматриваем на комитете. Наш комитет также активно занимается вопросами межпарламентского сотрудничества. Хотя в условиях пандемии коронавируса заниматься такой деятельностью не всегда просто. Недавно мы провели интересное и важное заседание комитета по вопросам безопасности в Черном море", – отметил Мережко.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина-24" заявил, что Верховная Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, а его личная позиция – Украине не помешает какое-то время побыть Швейцарией, соблюдая максимальный нейтралитет.

Напомним, после президентских выборов 9 августа, в Беларуси не прекращаются масштабные акции протестов:

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