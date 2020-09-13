"Прочная броня и меткий огонь": Зеленский поздравил украинских танкистов

На днях в ВСУ определили лучших танкистов, а сегодня у бойцов танковых войск профессиональный праздник. Украинских военнослужащих поздравил президент Владимир Зеленский.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем танкистов. Прочная броня, меткий огонь, скорость маневра и внезапность применения грозной боевой техники делают танковые подразделения и воинские части Вооруженных сил Украины мощной силой, способной остановить наступательные действия противника и преодолеть его крепкую оборону", – сказал он.

Зеленский отметил, что важным моментом является и профессиональная подготовка воинов этого славного рода войск, их высокая организованность, слаженность, уверенность в своих силах и готовность в любой момент дать должный отпор противнику.

"От имени украинского народа искренне благодарю личный состав и ветеранов танковых войск за добросовестное выполнение конституционного долга, отвагу и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины. В этот день мы склоняем головы перед памятью воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память… Убежден, что наши танкисты и в дальнейшем надежно будут стоять на защите свободы и независимости Украины", – подчеркнул глава государства.

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Президент также поздравил работников предприятий, которые создают танки, наращивая мощь украинской армии.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее ВСУ получили модернизированные танки "Булат". Директор завода им. Малышева рассказал, что изменилось в танках.

Тем временем Львовский бронетанковый завод наладил модернизацию танков Т-64. Предприятие будет устанавливать на танки образца 2017 года новые прицельные комплексы, системы связи, улучшит броню.

Видео: Укроборонпром

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