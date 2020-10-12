"Призываем прекратить оккупацию": совместное заявление Зеленского и Дуды

Главы государства обсудили ряд вопросов и не забыли о российской агрессии

Президент Владимир Зеленский и польский лидер Анджей Дуда после переговоров выступили с совместным заявлением. Главный посыл – поддержка украинского суверенитета и противостояние российской агрессии, борьба с коронавирусом и экономическое сотрудничество. Также Варшава поддерживает евроинтеграционные стремления украинцев.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Президенты подчеркнули важность украинского-польских двусторонних отношений, а также необходимость усиления международного сотрудничества для преодоления коронавируса.

"Призываем к прекращению незаконной оккупации Автономной Республики Крым и агрессии, продолжается на Донбассе. Республика Польша выражает заинтересованность по взаимодействию с Украиной в рамках международной платформы по деоккупации Автономной Республики Крым. Республика Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – говорится в заявлении.

Зеленский и Дуда призвали обеспечить возможность поиска и эксгумации захоронений жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века. Также они осудили акты надругательства над памятниками культуры и местами памяти в Польше и Украине. Главы государств выступили в защиту прав национальных меньшинств в Украине и Польше, например, вопрос функционирования школа украинских и польских нацменьшинств в обеих странах будет урегулирован соглашением между правительствами в отдельном порядке.

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Президенты Польши и Украины положительно оценили недавний 22-й саммит Украина-ЕС.

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"Украина выражает благодарность Республике Польша за практическую поддержку евроатлантических стремлений Украины, прежде всего в процессе реформирования национального сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Обе стороны подчеркивают важность предоставления Североатлантическим альянсом Украине статуса партнера с расширенными возможностями … Польская сторона подтверждает готовность оказывать дальнейшую поддержку системным преобразованиям в Украине", – заявили президенты.

Польша и Украина отмечают важность экономического сотрудничества в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной, а также повышения надежности и диверсификации поставок энергоносителей.

"Признаем, что гуманитарное и культурное сотрудничество остается важной частью двусторонней повестки дня и будет направлена ​​на содействие человеческим контактам, разработке новых инициатив и реализации совместных проектов в сферах образования, науки, здравоохранения, спорта, молодежных обменов, туризма", – говориться в заявлении.

Как сообщали новости "Сегодня", Анджей Дуда во время визита в Быковню сказал, что Европа должна помочь Украине восстановить свои границы после вторжения России и захвата территорий.

Видео: president.gov.ua

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