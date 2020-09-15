"Примитивное бытовое хамство": Корбан рассказал, как Коломойский общался с Ткаченко

Бизнесмен, бывший глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский бывает резким в высказываниях со своим окружением и прослыл "человеком настроения". Подчас даже люди, которые давно знают характер олигарха, удивляются его манере общения. Об этом рассказал бизнесмен, ранее партнер Коломойского Геннадий Корбан в интервью "Стране".

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Описывая встречи-застолья в офисе Коломойского, Корбан отметил, что все проходило гладко, если бизнесмен пребывал в добром расположении духа. Но если настроение было испорчено, то оскорбления могли сыпаться в адрес практически любого присутствующего за столом, а с бывшим гендиректором принадлежащего Коломойскому канала 1+1, ныне министром культуры и информполитики Александром Ткаченко олигарх общался особенно грубо.

"С Палицей он так не общается, с Боголюбовым тоже. А что он вытворял, например, с Александром Ткаченко, словами не опишешь. Посреди ужина может позвонить и по громкой связи, чтоб все слышали и в хамской манере задавать вопросы: "А я сказал так, а х@ли ты это, а не это. Петух штопанный...". Примитивное бытовое хамство. С человеком, который с ним много лет работает. Хочет, чтоб его боялись, или ощущает полноту власти таким образом", – рассказал Корбан.

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Напомним, 14 сентября, когда Александр Ткаченко шел на пресс-конференцию, на которой должен был отчитываться о 100 днях работы, вдруг ему в голову прилетело куриное яйцо. Министр информполитики озвучил, что, по его мнению, привело к инциденту. По словам министра, была остановлена массовая выдача разрешений, что и спровоцировало нападение.

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