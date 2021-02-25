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"Приходилось менять адрес": Венедиктова рассказала об опасности своей работы

25 февраля, 11:35

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Работа генпрокурора связана с большими рисками

Руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова была вынуждена менять место жительства из-за информации об определенных рисках. Об этом она рассказала в интервью изданию The Independent.

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"Мне приходилось время от времени менять адрес, жить в разных местах после получения определенной информации. Я не хочу делать из этого большой проблемы, но это то, что вы не можете игнорировать. У меня крепкая семья, мы научились с этим справляться", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор говорит, что ее муж был против, чтобы она занимала должность в органах прокуратуры, ведь понимал, с какой опасностью может быть связана ее работа.

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"Он знал проблемы, с которыми я столкнусь. Но он полностью поддерживает меня с момента, когда я решила занять ее, у меня есть поддержка семьи в том, что я делаю", – сказала Генпрокурор.

Напомним, в интервью The Independent Венедиктова также рассказала, что нет оснований возобновлять следствие по делу о компании Burisma и работе в ней сына нынешнего президента США.

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интервью Офис генпрокурора Ирина Венедиктова
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