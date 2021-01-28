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Пригласят мировых лидеров: Зеленский обсудил празднование Дня Независимости-2021

28 января, 15:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства также рассказал о важности проведения саммита по деоккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно празднования 30-й годовщины независимости Украины в 2021 году, а также проведения саммита Крымской платформы. На эти мероприятия планируется пригласить высокопоставленных иностранных гостей.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

По его словам, в Украину будут приглашены лидеры других государств.

"Для Украины День Независимости – большой праздник. Но мы уже давно являемся равноправным игроком на международной арене. Празднование этой важной даты – 30-летия независимости – вместе с нашими друзьями и партнерами будет способствовать укреплению наших позиций. В 30 лет мы еще такие молодые, у нас столько впереди", – сказал Зеленский.

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Говоря о Крымской платформе, он отметил, что до сих пор не было отдельной площадки для обсуждения деоккупации Крыма. Теперь саммит Крымской платформы планируют провести накануне Дня Независимости, 23 августа.

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"Мы не сдадим наши территории. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти. Крымская платформа станет площадкой, которая сплотит наших международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах. Это для меня не пустые слова. За ними стоят четкие действия", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Словакия присоединилась к Крымской платформе, а также поддержала Украину на фоне российской агрессии.

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День Независимости Владимир Зеленский Крымская платформа

Источник: Сегодня

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