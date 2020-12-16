"Приезжайте в гости, буду рад видеть": нардеп Требушкин уходит из Рады

Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия внефракционного народного избранника, члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Руслана Требушкина. За соответствующий проект постановления проголосовали 327 народных депутатов.

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Отметим, что Требушкин был избран в Раду в одномандатном избирательном округе № 50 Донецкой области.

А вот на недавних местных выборах его снова избрали мэром Покровска (Донецкая область), в связи с чем он и уходит из Верховной Рады.

"На местных выборах меня избрали головой (Покровска). Поэтому прошу поддержать это постановление. Хочу всех поблагодарить за работу и хочу пригласить всех в громаду, в гости в город. Для меня это уже будет третья каденция (мэра), поэтому буду рад вас видеть", – сказал он в своем прощальном выступлении.

Как мы уже писали, сегодня Верховная Рада уволила Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов.

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