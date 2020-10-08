Українська
$ 28,32
33,33
  1. Новости политики

При обстреле армянской святыни ранения получили журналисты

8 октября, 17:55

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Медики борются за жизнь одного из раненых работников пера

Во время боевых действий в Нагорном Карабахе, когда был обстрелян и поврежден армянский собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши (Шуша), ранения получили несколько российских журналистов, один из них – тяжелые.

Реклама

Армянский объединенный инфоцентр заявил, что журналисты освещали последствия обстрела церкви, когда со стороны вооруженных сил Азербайджана был нанесен повторный артиллерийский удар. Власти Нагорного Карабаха уточнили, что одним из раненных при обстреле Шуши стал блогер Юрий Котенок, сейчас врачи борются за его жизнь.

Последствия обстрела собора в Шуши Видео: Reuters

Министерство обороны Азербайджана в Facebook опровергло сообщение армянской стороны, заявив, что разрушение церкви не имеет ничего общего с деятельностью азербайджанской армии.

"В отличие от вооруженных сил Армении, которые при обстреле Гянджи 4 октября нанесли ущерб гражданским объектам, жилым домам, а также комплексу Имамзаде, являющемуся религиозным памятником архитектуры, азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения и памятники", – говорится в сообщении.

В тренде
Удар под дых: почему заявление Путина по Карабаху – признание поражения на Кавказе

Напомним, президент Армении Никол Пашинян призвал мировое сообщество признать независимость Нагорного Карабаха.

Реклама

А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что военный конфликт в Нагорном Карабахе может закончиться эскалацией и втягиванием в войну других регионов.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

журналисты ранение нагорный карабах карабах собор раненые обстрелы

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
"Ситуация близка к катастрофической": Яценюк обратился к властиПолитика
Раньше такого не было: Кравчук указал на важный момент саммита Украина-ЕС
Раньше такого не было: Кравчук указал на важный момент саммита Украина-ЕСПолитика
Зеленский встретился с принцем Уильямом и герцогиней Кейт Миддлтон (фото)
Зеленский встретился с принцем Уильямом и герцогиней Кейт Миддлтон (фото)Политика
Порошенко стало хуже: супруга сообщила подробности
Порошенко стало хуже: супруга сообщила подробностиПолитика
Поспорили о Путине и вспомнили об Украине: как прошли дебаты Пенса и Харрис в США
Поспорили о Путине и вспомнили об Украине: как прошли дебаты Пенса и Харрис в СШАСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять