При обстреле армянской святыни ранения получили журналисты

Медики борются за жизнь одного из раненых работников пера

Во время боевых действий в Нагорном Карабахе, когда был обстрелян и поврежден армянский собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши (Шуша), ранения получили несколько российских журналистов, один из них – тяжелые.

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Армянский объединенный инфоцентр заявил, что журналисты освещали последствия обстрела церкви, когда со стороны вооруженных сил Азербайджана был нанесен повторный артиллерийский удар. Власти Нагорного Карабаха уточнили, что одним из раненных при обстреле Шуши стал блогер Юрий Котенок, сейчас врачи борются за его жизнь.

Последствия обстрела собора в Шуши Видео: Reuters

Министерство обороны Азербайджана в Facebook опровергло сообщение армянской стороны, заявив, что разрушение церкви не имеет ничего общего с деятельностью азербайджанской армии.

"В отличие от вооруженных сил Армении, которые при обстреле Гянджи 4 октября нанесли ущерб гражданским объектам, жилым домам, а также комплексу Имамзаде, являющемуся религиозным памятником архитектуры, азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения и памятники", – говорится в сообщении.

Напомним, президент Армении Никол Пашинян призвал мировое сообщество признать независимость Нагорного Карабаха.

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А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что военный конфликт в Нагорном Карабахе может закончиться эскалацией и втягиванием в войну других регионов.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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