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Презумпция вины: почему статья о незаконном обогащении – не украинское "ноу-хау"

29 октября, 21:22

Александра Романюк , Игорь Тимофеев

Если чиновник не может объяснить происхождение активов, то считается, что он получил их незаконно

Большая палата Конституционного суда по обращению 47 нардепов отменила статью 366-1 Уголовного кодекса, которая расписывала, каким должно быть наказание за коррупционные действия. Также ходатаи просили вновь признать неконституционной статью "Незаконное обогащение" Уголовного кодекса (ст. 368-5).

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Однако оказалось, что статьи о незаконном обогащении и о публичном декларировании – не ноу-хау Украины. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Адвокат Дмитрий Никифоров, партнер юридической фирмы Bargen, говорит, что во Франции действует правило: если чиновник не может объяснить происхождение активов, то по умолчанию считается, что он получил их в собственность незаконно.

"Прокуратуре даже не нужно доказывать незаконность приобретения имущества. В Финляндии, Польше и США нет прямой ответственности за незаконное обогащение. Однако это компенсируется жесткой ответственностью за непредставление или ложь в декларациях", – говорит Дмитрий Никифоров.

Читайте также: КСУ отменил наказание за коррупцию. Что может изменить Зеленский

При этом многие юристы считают, что с формулировками статьи 366-1 были проблемы.

"Там были пробелы в законодательной технике. То есть статья прописана таким образом, что она априори не может быть выполнена. Например, в тексте статьи есть фраза "подача субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений". Но эти "заведомо недостоверные сведения" трудно отделить от обычной арифметической ошибки в декларации. На практике это могло привести к привлечению к ответственности за любую неточность в декларации", – объясняет адвокат Александр Кудрявцев (АБ Александра Кудрявцева).

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Дмитрий Никифоров также считает, что проблема статьи о незаконном обогащении заключается в том, что "она содержит очень размытые и абстрактные понятия, что не свойственно Уголовному кодексу".

Напомним, во исполнение решение КСУ Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции 28 октября закрыло реестр электронных деклараций госслужащих.

Однако 29 октября на внеочередном заседании Кабмина было принято распоряжение, которым НАПК обязали восстановить публичный доступ к реестру.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Наказание за коррупцию отменили. Объясняем последствия".

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коррупция КСУ Конституционный суд декларирование обогащение е-декларирование декларация о доходах

Источник: Сегодня

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