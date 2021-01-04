Президент Молдовы Санду посетит Украину: встретится с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым

Президент Молдовы Майя Санду посетит с официальным визитом Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы.

Визит запланирован на 12 января 2021 года.

"В Киеве состоится официальная встреча Майи Санду с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым", – говорится в заявлении.

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Состав официальной делегации Молдовы планируют объявить в ближайшее время.

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Также мы писали о том, что в Молдове состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента страны Майи Санду. Во время церемонии глава государства пообещала быть "президентом справедливости" и в очередной раз подчеркнула необходимость досрочных парламентских выборов.

Санду также обратилась к гражданам на нескольких языках – русском, украинском, гагаузском и болгарском.

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