Президент Литвы поблагодарил Зеленского за поддержку санкций ЕС против Беларуси

В ходе телефонного разговора президента Литвы Гитанаса Науседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским поднимались вопросы Крыма, Беларуси и евроинтеграции Киева.
Об этом сообщает группа связи президента Литвы.
Науседа приветствовал инициативу Зеленского по созданию многосторонней "Крымской платформы" для решения проблемы непризнания аннексии полуострова на международной арене и предотвращения дальнейших нарушений прав человека в Крыму.
Он также подчеркнул постоянно укрепляющееся сотрудничество Украины с НАТО и заверил, что Вильнюс поддерживает Киев на пути евроатлантической интеграции.
Кроме того, обсуждалась напряженная ситуация в Беларуси и была достигнута договоренность о единодушной поддержке белорусского гражданского общества в борьбе за демократические ценности и права человека.
"Мы видим, что текущая ситуация не улучшается. Поэтому продление санкций ЕС против белорусского режима имеет решающее значение. Мы приветствуем решение Украины присоединиться к пакету санкций, введенных ЕС в отношении белорусского режима", – сказал Науседа.
Он подчеркнул, что Литва рассчитывает на продолжение украинской солидарности в отказе от покупки электроэнергии со скандальной Белорусской АЭС в Островке, которая не соответствует требованиям экологической и ядерной безопасности.
Напомним, Украина осуждает жестких меры действующих властей Беларуси против мирных протестующих, поэтому присоединилась к санкциям Евросоюза. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев пока не намерен вводить экономические санкции против Минска и не хочет разрывать торговлю с этой страной.
А тем временем напомним, о чем говорили Науседа и Зеленский в ноябре 2019-го:
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