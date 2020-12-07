Президент Литвы поблагодарил Зеленского за поддержку санкций ЕС против Беларуси

Науседа ожидает, что Украина поддержит Литву в споре вокруг БелАЭС

В ходе телефонного разговора президента Литвы Гитанаса Науседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским поднимались вопросы Крыма, Беларуси и евроинтеграции Киева.

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Об этом сообщает группа связи президента Литвы.

Науседа приветствовал инициативу Зеленского по созданию многосторонней "Крымской платформы" для решения проблемы непризнания аннексии полуострова на международной арене и предотвращения дальнейших нарушений прав человека в Крыму.

Он также подчеркнул постоянно укрепляющееся сотрудничество Украины с НАТО и заверил, что Вильнюс поддерживает Киев на пути евроатлантической интеграции.

Кроме того, обсуждалась напряженная ситуация в Беларуси и была достигнута договоренность о единодушной поддержке белорусского гражданского общества в борьбе за демократические ценности и права человека.

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"Мы видим, что текущая ситуация не улучшается. Поэтому продление санкций ЕС против белорусского режима имеет решающее значение. Мы приветствуем решение Украины присоединиться к пакету санкций, введенных ЕС в отношении белорусского режима", – сказал Науседа.

Он подчеркнул, что Литва рассчитывает на продолжение украинской солидарности в отказе от покупки электроэнергии со скандальной Белорусской АЭС в Островке, которая не соответствует требованиям экологической и ядерной безопасности.

Напомним, Украина осуждает жестких меры действующих властей Беларуси против мирных протестующих, поэтому присоединилась к санкциям Евросоюза. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев пока не намерен вводить экономические санкции против Минска и не хочет разрывать торговлю с этой страной.

А тем временем напомним, о чем говорили Науседа и Зеленский в ноябре 2019-го:

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