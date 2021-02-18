Президент Литвы: Нельзя закрыть глаза на вторжение России в Украину

Европейский Союз должен ввести новые санкции против Путинского режима за агрессию против Украины и российской оппозиции, а также остановить "Северный поток – 2". Об этом сказал в интервью DW президент Литвы Гитанас Науседа.

Реклама

По его словам, Европа не может мириться с происходящим в самой России, в частности отравление и задержание Навального, а также напомнил об агрессии против Украины. Поэтому ЕС должен ввести санкции, поскольку "Россия – это угроза соседям и региону".

"Конечно, мы не можем закрыть глаза и сказать, что в 2014 году в Украине ничего не происходило, что в Беларуси ничего не происходит, что Россия в этом не участвует. Мы не можем игнорировать эти факты", – сказал Науседа.

Президент Литвы считает, что это должны быть персональные санкции в отношении субъектов, связанных с репрессиями против российской оппозиции, а также весь спектр санкций против "Северного потока – 2". Это единственные ограничительные меры, которые были бы болезненны для российского режима.

"Санкции работают, и я думаю, что те ограничительные меры, которые были введены в отношении России с 2014 года, оказывают влияние на российскую экономику, они были болезненными", – добавил литовский лидер.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с ЕС, если будут новые санкции.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама