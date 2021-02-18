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Президент Литвы: Нельзя закрыть глаза на вторжение России в Украину

18 февраля, 12:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Литовский лидер рассказал, какие санкции нужно ввести против России

Европейский Союз должен ввести новые санкции против Путинского режима за агрессию против Украины и российской оппозиции, а также остановить "Северный поток – 2". Об этом сказал в интервью DW президент Литвы Гитанас Науседа.

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По его словам, Европа не может мириться с происходящим в самой России, в частности отравление и задержание Навального, а также напомнил об агрессии против Украины. Поэтому ЕС должен ввести санкции, поскольку "Россия – это угроза соседям и региону".

"Конечно, мы не можем закрыть глаза и сказать, что в 2014 году в Украине ничего не происходило, что в Беларуси ничего не происходит, что Россия в этом не участвует. Мы не можем игнорировать эти факты", – сказал Науседа.

Президент Литвы считает, что это должны быть персональные санкции в отношении субъектов, связанных с репрессиями против российской оппозиции, а также весь спектр санкций против "Северного потока – 2". Это единственные ограничительные меры, которые были бы болезненны для российского режима.

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"Санкции работают, и я думаю, что те ограничительные меры, которые были введены в отношении России с 2014 года, оказывают влияние на российскую экономику, они были болезненными", – добавил литовский лидер.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с ЕС, если будут новые санкции.

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Россия Литва Украина санкции Гитанас Науседа
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