Президент Европарламента обратился к России из-за угрозы вторжения в Украину

Мир серьезно обеспокоен скоплением российских войск вблизи границы Украины – в ЕС ждут от Кремля один важный шаг

Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал Россию отвести войска от Украины и прекратить нагнетать обстановку.

Реклама

Об этом он сказал во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, пишет член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.

Она отметила, что Сассоли в своем выступлении обратился к России и призвал ее сделать шаг назад в эскалации.

В тренде На войну смогут отправить и без мобилизации: Зеленский подписал закон

"Весь мир наблюдает за тревожной по своим масштабам концентрацией российских войск вдоль восточных границ Украины и на территориях, которые были у нее незаконно аннексированы. И Россия должна сделать шаг назад, отойти и придерживаться взятых на себя международных обязательств. А ПАСЕ я хотел бы напомнить, что европейские страны являются друг другу естественными союзниками, которые всегда объединялись перед трудностями или угрозами", – сказал президент Европарламента.

Тем временем на нынешней сессии ряд стран ПАСЕ выступил с жестким заявлением в отношении России.

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама