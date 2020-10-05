Президент Еврокомиссии пропустит саммит Украина-ЕС: названа причина

В Брюсселе состоится перенесенный саммит Украина-ЕС, однако главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на нем не будет.
Об этом на брифинге 5 октября, за день до встречи, объявил представитель Еврокомиссии.
Причиной отсутствия фон дер Ляйен станет ее самоизоляция – у человека, с которым она контактировала, подтвердили коронавирус. Президент ЕК уже сдала анализы на COVID-19, однако результатов пока что нет.
В связи с этим 6 октября она пропустит все мероприятия, в которых планировалось ее присутствие – это также пленарное заседание Европарламента и коллегия Еврокомиссии. На "украинском" саммите ее будет представлять посетивший недавно Киев высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
С кем именно из зараженных контактировала фон дер Ляйен, не уточняется, но известно, что это случилось в Лиссабоне, который она посетила 28 сентября и представила план восстановления Португалии и Евросоюза после пандемии коронавируса.
На данный момент никакие симптомы COVID-19 у нее не проявились.
Напомним, что изначально саммит был запланирован на 1 октября, но из-за отсрочки встречи лидеров ЕС он был перенесен. В Офисе президента Украины уже подтвердили участие Владимира Зеленского.
У кого из украинских знаменитостей уже подтвердился коронавирус, смотрите в видеосюжете:
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