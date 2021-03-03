Премьер Словакии "отдал России Закарпатье за вакцину": Украина требует извинений

Посол в Братиславе уже выразил свою обеспокоенность по поводу сказанного Игорем Матовичем

Министерство иностранных дел Украины потребовало от премьер-министра Словакии Игоря Матовича официальных извинений за "шутку" об "обмене" украинского Закарпатья на поставки российской вакцины от коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Кроме того, посол Украины в Братиславе Юрий Мушка посетил словацкий МИД, где выразил свою обеспокоенность в связи со сказанным.

"Сегодня посетил МИД Словацкой Республики, где выразил обеспокоенность из-за высказываний премьер-министра Словакии Игоря Матович во время интервью на словацком радио Express", – написал дипломат на странице в Facebook 3 марта.

Мушка отметил, что "шутка" Матовича вызвала неравнодушную реакцию и объединила украинцев во всем мире.

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Напомним, что накануне в эфире местного радио Игорь Матович сказал, что Россия просила у него "Закарпатскую Украину" за поставки своей вакцины "Спутник V", первые 200 тыс. которой Словакия получила еще 1 марта. Всего Братислава закупила у Москвы 2 миллиона доз вакцины.

Это вызвало резкую реакцию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. "Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", – написал он.

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Стоит отметить, что Матович договорился о поставках вакцины из РФ за спиной у остальных членов Кабмина, что вызвало настоящий политический кризис в правящей коалиции и может привести к досрочным парламентским выборам.

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