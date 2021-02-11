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"Прекрасные остроносые туфли": Червоненко поругался из-за лыжной обуви

11 февраля, 20:27

Виталий Семченко Виталий Семченко

Политик резко отреагировал на комментарий в Сети

Бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко оскандалился из-за лыжной обуви.

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На своей странице в Facebook политик опубликовал фото с горнолыжного курорта, подписав его: "пока закрыты Телеканалы и Мозги у тех, кто должен чистить снег на дорогах и в городах Украины".

Один из пользователей Сети обратил внимание на ботинки Червоненко, которые, по его мнению, больше похожи на "остроносые туфли".

"Как прекрасно смотрятся остроносые туфли, гггыыы", – написал он.

Экс-министр резко отреагировал на выпад в свою сторону, указав, что это кроссовки люксовой фирмы, а у комментатора никогда на такие не будет денег.

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"Баклан! Это кроссовки Bogner на меху, на которые у никчемного тебя никогда не будет денег! Обувь его волнует", – написал Червоненко.

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