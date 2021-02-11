"Прекрасные остроносые туфли": Червоненко поругался из-за лыжной обуви

Бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко оскандалился из-за лыжной обуви.
На своей странице в Facebook политик опубликовал фото с горнолыжного курорта, подписав его: "пока закрыты Телеканалы и Мозги у тех, кто должен чистить снег на дорогах и в городах Украины".
Один из пользователей Сети обратил внимание на ботинки Червоненко, которые, по его мнению, больше похожи на "остроносые туфли".
"Как прекрасно смотрятся остроносые туфли, гггыыы", – написал он.
Экс-министр резко отреагировал на выпад в свою сторону, указав, что это кроссовки люксовой фирмы, а у комментатора никогда на такие не будет денег.
"Баклан! Это кроссовки Bogner на меху, на которые у никчемного тебя никогда не будет денег! Обувь его волнует", – написал Червоненко.
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