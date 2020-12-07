Правительство Украины консультируется с Павлом Дуровым

Создатель Telegram обсуждал с Минцифры вопросы криптовалюты и виртуальных активов

Министерство цифровой трансформации Украины ведет консультации с основателем запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram, российским миллионером Павлом Дуровым.

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Об этом в интервью проекту "Зе Интервьюер" заявил глава ведомства, вице-премьер Михаил Федоров.

"Я знаю команду Дурова. Знаю весь его менеджмент, мы общаемся, консультируемся даже по законопроектам, которые связаны с криптовалютой, виртуальными активами и т. д", – сказал Федоров.

Вице-премьер признался, что не имеет "предубеждений по поводу разных секретных служб", подразумевая возможные связи Дурова с ФСБ. В то же время, он уточнил, что "вопросы государственной важности не нужно отправлять в мессенджерах".

Сам Федеров признается, что наиболее защищенными и комфортными являются мессенджеры Telegram WhatsApp.

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Напомним, ранее президента Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с президентом американской корпорации Microsoft Брэдом Смитом, который высоко оценил цифровое развитие в Украине.

Михаил Федоров же утверждает, что через три года в Украине все государственные услуги будут предоставляться в онлайн-формате.

А как с этим обстоят дела сейчас, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

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