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Правительство Германии назначило нового координатора сотрудничества с Украиной

27 августа, 02:54

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Иоганн Заатгофф будет заниматься также Россией и Центральной Азией

Правительство Федеративной Республики Германия назначило нового координатора по вопросам сотрудничества со странами "Восточного партнерства", куда входит и Украина, а также Россией и Центральной Азией. Об этом сообщило 26 августа министерство иностранных дел ФРГ, передает Deutsche Welle.

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Эту должность занял депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Иоганн Заатгофф, который сменил на этом посту Дирка Визе.

После назначения Заатгофф заявил, что видит большой потенциал в сотрудничестве со странами, с которыми ему предстоит работать, в частности в сферах экономической и энергетической политики.

"Я очень рад моему назначению координатором по России, Центральной Азии и странах "Восточного партнерства". Развитие отношений с этими 12 государствами очень важно для Германии, ведь это наши ближайшие соседи. Сейчас мы очень четко видим, что там есть большие вызовы, и вскоре могут появиться новые", – заявил он.

Отдельно Заатгофф вспомнил о российско-германских отношениях, назвав сложными политические условия, в которых приходится взаимодействовать.

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"Германия занимает четкие позиции в своей внешней политике и отстаивает защиту демократии и прав человека. Связи между людьми, а также сотрудничество между гражданскими обществами формируют доверие и строят мосты даже там, где политические условия являются сложными. Особенно это касается российско-германских отношений", - сказал новый координатор.

Ранее мы писали, что Германия и Украина договорились об энергопартнерстве. Исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец после встречи на бизнес-завтраке в Берлине с представителями крупных немецких компаний рассказала, что немецкий бизнес выразил заинтересованность в сотрудничестве в гидроэнергетике.

В декабре "Сегодня" рассказывали, что канцлер Ангела Меркель зовет в Германию квалифицированных зарубежных работников:

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