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Поздравил ли Путин Украину с независимостью: в Кремле дали ответ

24 августа, 15:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Из-за развязанной Россией войны страны уже давно друг друга не поздравляют

Ряд мировых лидеров поздравили Украину с Днем Независимости, а вот российский президент Владимир Путин, уже традиционно после начала агрессии России, не направлял поздравительных сообщений в Киев.

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Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает УНИАН.

Он напомнил, что страны уже не первый год не поздравляют друг друга с национальными праздниками.

"Вы знаете, что в последние годы у нас не было обмена по случаю национальных праздников в силу известных причин. Поэтому мне неизвестно о том, что поздравительное послание направлено или будет направлено президенту Украины", – сказал Песков.

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Напомним, сегодня Украина празднует 29-ю годовщину своей независимости. Утром началась официальная часть мероприятий, в которых приняли участие президент Владимир Зеленский с первой леди, политики, чиновники, артисты, государственные деятели. Смотрите фото и видео, как Украина празднует День Независимости.

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В этом году не было традиционного парада с солдатами и военной техникой, поскольку глава государства считает, что сейчас не время для этого. Зеленский объяснил, когда в Украине состоится военный парад.

Видео: Офис Президента Украины

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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Россия Украина Владимир Путин Дмитрий Песков День Независимости 2020
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