Поздравил ли Путин Украину с независимостью: в Кремле дали ответ

Ряд мировых лидеров поздравили Украину с Днем Независимости, а вот российский президент Владимир Путин, уже традиционно после начала агрессии России, не направлял поздравительных сообщений в Киев.
Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает УНИАН.
Он напомнил, что страны уже не первый год не поздравляют друг друга с национальными праздниками.
"Вы знаете, что в последние годы у нас не было обмена по случаю национальных праздников в силу известных причин. Поэтому мне неизвестно о том, что поздравительное послание направлено или будет направлено президенту Украины", – сказал Песков.
Напомним, сегодня Украина празднует 29-ю годовщину своей независимости. Утром началась официальная часть мероприятий, в которых приняли участие президент Владимир Зеленский с первой леди, политики, чиновники, артисты, государственные деятели. Смотрите фото и видео, как Украина празднует День Независимости.
В этом году не было традиционного парада с солдатами и военной техникой, поскольку глава государства считает, что сейчас не время для этого. Зеленский объяснил, когда в Украине состоится военный парад.
Все подробности в спецтеме День Независимости-2020
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