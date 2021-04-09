Появилось два вакантных места: ЦИК объявила еще одни довыборы в Раду

Выборы пройдут в Херсонской и Черкасской областях

Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября 2021 промежуточные выборы народных депутатов в двух округах. Такое решение было принято после того, как в комиссию поступили постановления о лишении депутатских полномочий нардепов от "Слуги народа" Александра Скичко и партии "За будущее" Игоря Колыхаева.

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Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"В соответствии с законодательством, ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) на воскресенье, 31 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, избирательный процесс начнется 1 сентября 2021 года – за 60 дней до дня выборов.

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Напомним, Колыхаев подал заявление о сложении мандата после того, как победил на выборах мэра Херсона.

Причиной, по которой Скичко отказался от мандата, стало назначение его главой Черкасской облгосадминистрации.

Напомним, 28 марта в Украине прошли довыборы в Верховную Раду по мажоритарному округу №87 в Ивано-Франковской области и №50 в Донецкой.

На довыборах в Донецкой области победил мэр города Доброполья Андрей Аксенов. Победителем на выборах в Ивано-Франковской ЦИК назвала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка, однако окончательное оглашение результатов отложено до решения судов.

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