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Повлияет не только на экономику – Кулеба о том, чем опасен "Северный поток – 2" для Украины

11 июня 2021 21:34

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

"Северный поток – 2" повлияет не только экономику Украины, но и прежде всего – на безопасность страны.

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Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Большой пятницы" на канале "Украина 24".

По его словам, сейчас идут сложные переговоры между США и Германией.

"Непростой разговор был у меня по "Северному потоку -2" в Германии, поэтому игра далека от завершения", – сказал министр.

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По его словам, "Северный поток-2" не влияет на тот контракт, который уже действует – о транзите газа.

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"Во-вторых, не будет ситуации, когда мы просто потеряем деньги от транзита, потому что наша газо-транспортая система не останется пустой. И в-третьих, у нас очень часто сводят эту ситуацию с "Северным потоком – 2" до 3 млн долларов за транзит (которые Украина может терять в год), а на самом деле там есть огромная куча безопасности рисков, которые с этим связаны", – отметил Кулеба.

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