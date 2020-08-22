Построят десятки тысяч мостов: Зеленский рассказал о "Большой стройке" в Украине

В Украине в 2021 году планируют построить более семи тысяч километров дорог в рамках программы "Большая стройка". Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".

"В каждой области строятся дороги и это правда, в 10 раз больше, чем в любой год за последние 6-10 лет. Строится, есть результаты. Появляются школы, садики, спортивные площадки. Плюс 130-190 тысяч рабочих мест благодаря большому строительству появляется в этом году", – отметил он.

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По словам президента, результаты этой программы видны сразу, а не через несколько лет, как у реформ.

"Это не какая-то сложная экономическая реформа, результат которой мы с вами увидим там через пять или 10 лет. Инфраструктуру видишь глазами, чувствуешь, когда едешь по дороге. Что бы не говорили в соцсетях, благодарен тем, кто поддерживает. Благодарен даже тем, кто видит, что где-то на каких-то участках что-то не так делается, это тоже хороший пример, потому что, когда общество проверяет – это не плохо. Меньше чем за год мы построим 5 000 километров дорог, а в следующем году – в полтора раза больше", - сказал Зеленский.

Глава страны уверен, что за время его каденции построят все главные маршруты страны.

"Но я хочу, чтоб все поняли, что дороги – это не камень преткновения. После дорог будет другой вопрос: "Окей, дороги, где мосты?" После мостов будет третий вопрос: "Мосты провели, дороги с мостами они провели куда?" В замки, музеи, историческое наследие. Все это части этой программы "Большая стройка". Уже в следующем году мы начнем строить много мостов, прям много. Мы и сейчас строим. Сегодня технику выгнали в Херсонской области к мосту, который не хотели строить с 85-го года. Десятки тысяч мостов мы собираемся тоже построить в Украине и потом – туристические магниты, к которым эти дороги должны привести. Это отдельная наша программа. Она тоже будет, но в следующем году. Отдельная есть программа украинских замков, это все будет на западной Украине, историческое наследие, музеи, все это – большая программа", - добавил Зеленский.

Полное интервью с Владимиром Зеленским смотрите на телеканале "Украина 24" в 12:00 22 августа.

Напомним, ранее Зеленский проверил, как в Одесской области идет "Большая стройка" .

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