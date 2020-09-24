Посол заявил о возможном срыве визита Зеленского в Беларусь

Форум регионов Украины и Беларуси может не состояться. Ожидалось, что он пройдет в Гродно 8-9 октября с участием президентов двух стран, однако белорусский посол Игорь Сокол утверждает, что Украина попросила о его переносе на следующий год.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, еще в августе подготовка к Форуму кипела, а на днях все перевернулось с ног на голову.

"Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно в октябре планировался, как центральное событие на двустороннем треке. … В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь… Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год", – сказал Сокол.

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Дипломат считает, что от срыва Форума пострадают экономики обеих стран и межрегиональные связи.

"Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", – добавил посол Беларуси в Украине.

Напомним, в прошлом году Форум регионов проходил в Житомире, где встречались президент Владимир Зеленский и белорусский лидер Александр Лукашенко. Так, например, Лукашенко заявлял, что Беларусь готова внимательно изучать предложения Киева по активизации двустороннего сотрудничества, чтобы "разобрать завалы" в отношениях с Украиной.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Лукашенко за то, что на белорусско-украинской границе нет российских войск, и что Беларусь остается для Украины надежным партнером, который помогает достичь мира. Кроме того, Зеленский пригласил белорусских инвесторов в Украину, и озвучил план по торговому обороту между странами.

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