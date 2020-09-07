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Посол Украины в Беларуси вернулся в Минск

7 сентября, 20:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Двусторонние контакты между странами пока "на паузе"

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим после консультаций в Министерстве иностранных дел вернулся в Минск. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на украинское посольство в Минске.

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В то же время Игорь Кизим сообщил, что контакты между Киевом и Минском пока "на паузе", а дальнейшие двусторонние отношения зависят от многих факторов.

"Пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России", – рассказал посол.

Отметим, в середине августа Министерство иностранных дел Украины впервые в истории вызвало посла в Беларуси в Киев на консультации из-за "недопустимых действий Минска" в отношении протестующих против фальсификаций на президентских выборах в пользу Александра Лукашенко.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина из-за протестов в Беларуси и реакции на них власти приостановила все контакты с белорусской стороной.

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В то же время в Беларуси уже около месяца продолжаются массовые протесты против власти президента Лукашенко, в ходе которых силовики проявляют агрессию в отношении протестующих. А в последние дни на улицах Минска появились провластные "титушки".

Задержания и избиения людей на протестах в Минске

О

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь посол посол Украины Игорь Кизим
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