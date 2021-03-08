Офис президента не прокомментировал американские санкции против олигарха Игоря Коломойского, так как государство не должно опускаться до уровня одного человека.



Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в программе "Бацман".

Реклама

"Они (США – ред.) ввели персонифицированные санкции, они их и назвали. Когда мы вводили персонифицированные санкции, были все имена. В данном случае мы дали сигнал, что мы не принимаем никакой монополии. Зачем идти против одного человека, ставить государство на один уровень. Мы же не ввели против него санкции", – сказала она.

На вопрос о возможных санкциях против Коломойского со стороны украинской власти Мендель ответила: "Посмотрим. Я же не гадалка. Будет, как будет. Мы же стоим за интересы каждого украинца".

В тренде "Посмотрим". Мендель прокомментировала возможность санкций против Коломойского

Напомним, ранее пресс-секретарь президента рассказала о первой встрече с Владимиром Зеленским.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама