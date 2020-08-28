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После задержания в Минске журналистку увезли на "скорой" из отделения милиции (видео)

28 августа, 02:00

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

У нее поднялось давление

В Беларуси сотрудницу информационного агентства БелаПАН Татьяну Коровенкову из Октябрьского РУВД Минска, где она находилась после задержания на акции протеста, забрала скорая помощь, сообщила Белорусская ассоциация журналистов, – пишет "Интерфакс".

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"Татьяну Коровенкову из РУВД забрала скорая помощь. У нее поднялось давление. Вместе с Татьяной поехала главный редактор БелаПАН Ирина Левшина", – говорится в сообщении.

Коровенкова сообщила, что журналистам не сообщали их статус.

"Какие-то непонятные люди в гражданском в масках, сотрудники РУВД говорят, что не знают кто это. И эти люди требуют показывать телефоны. Мне стало плохо, поднялось давление", – сказала она.

Видео: t.me/tutby_official

К Октябрьскому РУВД подъехала еще одна "скорая", по словам медиков, их вызвали к мужчине.

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Ранее милиция еще до начала акции протеста задержала в районе площади Свободы в Минске более десятка журналистов, которые освещали мероприятие. Позднее еще более десяти журналистов задержали на площади Независимости у Красного костела. Всего, по информации БАЖ, задержаны около 40 журналистов. Позднее большая часть журналистов была отпущена.

Как заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, журналисты были задержаны "для выяснения личностей".

Ранее Украина заморозила все контакты с Беларусью.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты журналисты задержание Минск

Источник: Интерфакс

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