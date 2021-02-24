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После того, как Шмыгаль наберет максимум негатива, может произойти смена правительства – Яценюк

24 февраля, 14:03

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Для замены нет необходимого количества голосов в Верховной Раде

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже набрал достаточно серьезно негатива, который отражается на рейтингах, поэтому может произойти смена правительства.

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Об этом лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк заявил изданию "Факты".

Арсений Яценюк не исключает, что президент ожидает, пока Шмыгаль сконцентрирует на себе максимум негатива, чтобы после этого сделать третью за свою каденцию замену правительства. Однако пока для замены нет необходимого количества голосов в Верховной Раде.

"Не вижу сегодня 226 голосов под назначение нового Кабинета министров. Далее Зеленскому необходимо искать эти голоса. Ему необходимо идти на компромиссы и делать с кем-то (или с депутатскими группами, или с другими фракциями, даже с оппозиционными) квазикоалиции. Во-первых, это очень дорого будет стоить для него политически и экономически. Во-вторых, он перестанет контролировать Кабинет министров так, как контролирует сегодня", – сказал он.

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Он отметил, что через год пройдет половина каденции президента: "У Зеленского фактически будет ответственный момент. Премьер-министр должен стать для него чем-то вроде новой ступени в ракете, который хотя бы даст возможность президенту нормально приземлиться по окончанию первого срока. Не знаю, пойдет ли он на второй".

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Яценюк подчеркнул, что нужен премьер-министр, который способен не просто негатив на себе аккумулировать, а и продвигать позитив.

Напомним, Яценюк заявил, что Кремлю нужны не Донецк и Луганск, а вся Украина как "серая зона".

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Арсений Яценюк премьер-министр Денис Шмыгаль
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