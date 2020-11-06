После матерного скандала в Раде, Арахамия и Тищенко обнялись (фото)

Накануне в парламенте Арахамия резко отреагировал на отсутствие депутатов в сессионном зале

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что у него нет конфликта с главой фракции Давидом Арахамией, который накануне отчитал его в Верховной Раде.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он объяснил, почему некоторые "слуги народа" не участвовали в важном голосовании, из-за чего Арахамия наградил его матом.

"Поясняю. Как глава парламентской группы "Слуги народа" я отвечаю за людей, которые в нее входят. Два человека из бюджетного комитета как раз давали комментарии журналистам касательно проекта бюджета, поэтому не успели проголосовать. В том числе из-за этого нам вначале не хватило голосов. Но потом мы собрались и проголосовали 275 голосами за постановление и проект бюджета в первом чтении", – написал Тищенко.

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Также нардеп заявил, что у него нет с Арахамией никакого конфликта.

"Этого нет. Давид мне друг по жизни, а в стенах парламента – он глава фракции, который отвечает за наши результаты перед Украиной и президентом", – подчеркнул "слуга народа".

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 5 ноября, в парламенте случился еще один скандал. Исключенные из "Слуги народа" Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в кулуарах.

Видео: Сегодня

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