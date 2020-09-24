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  1. Новости политики

После инаугурации Лукашенко Зеленский впервые прокомментировал ситуацию в Беларуси

24 сентября, 12:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Президент Владимир Зеленский во время визита в Словакию рассказал, что думает о ситуации с тайной инаугурацией белорусского лидера Александра Лукашенко.

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Так, на совместной с президентом Словакии пресс-конференции их попросили прокомментировать инаугурацию Лукашенко, которую отказываются признавать Запад. Однако украинский лидер довольно дипломатично ответил, отметив лишь, что Украина поддерживает позицию Европы.

"Мы можем очень долго говорить про наш братский и дружественный народ, у нас историческая дружба между нашими странами. И знаете, мы уже хоронили украинцев, которых убивали на Майдане. Мы видели, как горели и люди, и здания. Если власть (Беларуси. – Ред.) не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, направленные против своего народа, они получат очень мощный результат и ответ от народа. Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. Тут Украина будет поддерживать позицию наших партнеров, здесь мы единомышленники со всеми странами Европы", – сказал Зеленский.

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инаугурация Беларусь Владимир Зеленский Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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