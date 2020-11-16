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Послала на**й и больше не общались: Верещук рассказала о конфликте с Тищенко

16 ноября, 17:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нардепы от Слуги народа не смогли найти компромисс из-за списка в Киевсовет

Недавний кандидат от "Слуги народа" в мэры Киева Ирина Верещук рассказала, что у нее возник конфликт с коллегой по фракции Николаем Тищенко из-за формирования команды в Киевсовет. Дошло даже до матов.

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Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

По ее словам, на тот момент, когда она стала баллотироваться в мэры, Тищенко уже составил список, в который входили его помощники, работники ресторанов, бизнес-партнеры, партнеры партнеров и т. д.

"Я считаю своей недоработкой то, что не смогла убедить президента и людей, от которых это зависело, что с господином Тищенко у нас не получится сформировать команду. Я говорила об этом президенту, но было мало времени и сложный период – коронавирус, карантин, куча проблем. Решение приняли буквально с колес. Мы долго тянули с праймериз. Все уже штабы развернули, а мы еще принимали решение, кто будет баллотироваться", – сказала Верещук.

Нардеп отметила, что штаб "Слуги народа" разделился на два: один в "Парковом", где была она, и другой – на Московской, 8, где был Тищенко. Верещук назвала Тищенко деструктивным и привела как пример любопытную историю: в штабе киевской организации "СН" по какой-то причине находилась их конкурентка госпожа Шлапак, которая баллотировалась от "Батькивщины".

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Обсудить подобные спорные моменты она пыталась с Тищенко, но, по ее словам, в ответ была "эмоциональная и бессодержательная" реакция.

На вопрос, правда ли, что Верещук посылала на**й Тищенко, она ответила утвердительно.

"Было такое. Из-за его подхода к формированию списков в Киевсовет", – сказала нардеп и добавила, что это было еще в начале избирательной кампании и с того времени они больше не общались.

Как сообщали новости "Сегодня", больше всего денег на предвыборную кампанию потратила именно Верещук. По данным гражданской сети ОПОРА, "слуге народа" обошлись выборы более чем в 20 миллионов.

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А недавно в Верховной Раде лидер фракции Давид Арахамия отчитал Тищенко за неголосование по важному вопросу.

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Николай Тищенко слуга народа Ирина Верещук
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