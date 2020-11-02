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Порошенко заподозрили в отмывании денег: ГБР обратилось к Панаме и Кипру

2 ноября, 16:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Следователи расследуют возможные преступления пятого президента по двум статьям

Против пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко продолжают появляться уголовные производства. Теперь Государственное бюро расследований взялось за офшоры политика и обратилось за правовой помощью к Панаме и Кипру.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

И.о. директора ГБР Алексей Сухачев рассказал, что сейчас начато досудебное расследование по факту совершения пятым президентом в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов.

По предварительным данным следствия, это было сделано с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом единственным ее бенефициарным владельцем указан лично Порошенко (во время регистрации компании был предоставлен его паспорт и указан его киевский адрес).

В ГБР рассказали, что в регистрационных документах говорится, что эта компания выполняет роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

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В этих действиях следователи усматривают признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) и 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

За дополнительной информацией ГБР обратилось с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Панамы и Кипра.

Напомним, в 2016 году Петр Порошенко уже попадал в офшорный скандал "панамагейт". Тогда на украинском телевидении вышел фильм-расследование "Двойная жизнь президента", в котором утверждалось, что он, вопреки обещаниям, не передал свои активы в слепой траст, однако начал реструктуризацию Roshen, создав для этого три оффшорные компании. Кроме того, Порошенко не указал в своей декларации информацию о данных офшорных компаний.

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Кипр Панама офшоры Петр Порошенко ГБР

Источник: Сегодня

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