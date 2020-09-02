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"Попытка заставить замолчать": в ЕС осудили отравление Навального

2 сентября, 23:42

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Правосудие должно свершиться

Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил попытку отравления российского оппозиционера Алексея Навального и призвал российские власти к расследованию этого инцидента.

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"Я самым решительным образом осуждаю попытку заставить замолчать лидера оппозиции Навального с использованием нервнопаралитического вещества военного образца. Россия должна провести полное расследование, и правосудие должно свершиться", – написал Мишель в Twitter.

Напомним, сегодня, 2 сентября, правительство Германии назвало яд, которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального – им оказалось печально известное нервно-паралитическое вещество "Новичок". Это информацию позже подтвердила Ангела Меркель.

Обнаруженные немецкими врачами признаки отравления российского оппозиционера Алексея Навального веществом "Новичок", могут осложнить диалог с Россией как США, так и всего мира. Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря, представитель бюро Госдепа по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

Также мы сообщали, что обнаружение немецкими врачами "Новичка" в организме Алексея Навального обрушило рубль.

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Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия ЕС отправление Алексей Навальный

Источник: Интерфакс

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