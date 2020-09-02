"Попытка заставить замолчать": в ЕС осудили отравление Навального

Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил попытку отравления российского оппозиционера Алексея Навального и призвал российские власти к расследованию этого инцидента.
"Я самым решительным образом осуждаю попытку заставить замолчать лидера оппозиции Навального с использованием нервнопаралитического вещества военного образца. Россия должна провести полное расследование, и правосудие должно свершиться", – написал Мишель в Twitter.
I condemn in the strongest possible terms the attempt to silence opposition leader #Navalny with a military grade nerve agent.— Charles Michel (@eucopresident) September 2, 2020
Russia must fully investigate and justice must be served. pic.twitter.com/DHd4YoFYrC
Напомним, сегодня, 2 сентября, правительство Германии назвало яд, которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального – им оказалось печально известное нервно-паралитическое вещество "Новичок". Это информацию позже подтвердила Ангела Меркель.
Обнаруженные немецкими врачами признаки отравления российского оппозиционера Алексея Навального веществом "Новичок", могут осложнить диалог с Россией как США, так и всего мира. Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря, представитель бюро Госдепа по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
Также мы сообщали, что обнаружение немецкими врачами "Новичка" в организме Алексея Навального обрушило рубль.
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