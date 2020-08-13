Понаехали добровольцы из Бразилии и стреляют: Кравчук о выборах на Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук уже рассказывал, с кем в ОРДЛО готов вести переговоры, а теперь объяснил, почему сейчас там нельзя проводить выборы.

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Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".

"Когда стреляют, то выборы проводить нельзя. И кто поедет наблюдателем, когда там не просто боевики, но и так называемые "добровольцы", которые приехали и из Бразилии, и из Киргизии. Чего они туда приехали? Заработать деньги. Они стреляют, не защищая землю, а просто зарабатывая деньги, они – работники-наемники. Какие там могут быть выборы, когда там сидит вооруженный человек, который никому не подчиняется? Кто может гарантировать, что он не использует оружие?" – сказал он.

Кравчук объяснил, какие могут быть настроения на оккупированных территориях, где людей промывают российской пропагандой.

"Мне приносят знакомые литературу и другие печатные издания с тех территорий. По сравнению с режимом Сталина, это – мелочь. Там есть такие вещи, как комсомол, и чего только не было. И на этом там учат детей. И к этому еще надо добавить ежедневную информативную пропаганду российских средств массовой информации, то трудно представить какие там настроения ... И одна из моих основных идей – говорить со всеми", – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

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Отметим, что Киев уже давно четко дал понять – выборы в ОРДЛО могут состояться исключительно при условии прекращения огня, вывода российских войск и разоружения боевиков, возвращения Украине контроля над границей. Избирательный процесс должен проходить по законам Украины с освещением украинскими СМИ и по стандартам ОБСЕ. Как сообщали новости "Сегодня", ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников объяснял, что выборы на Донбассе пройдут по специальному закону.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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