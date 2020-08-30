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Помпео звонил Зеленскому предостеречь от продажи завода "Мотор Сич" Китаю

30 августа, 08:24

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Ранее сообщалось, что на покупку украинского предприятия претендует друг Трампа

Госдеп США раскрыл детали телефонного разговора между государственным секретарем Штатов Майком Помпео и президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошел 26 августа.

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Среди прочих вопросов одной из тем стали китайские инвестиции в Украину. Об этом говорится в распространенном на сайте Госдепа заявлении.

"Госсекретарь Помпео выразил озабоченность США по поводу злонамеренных инвестиций КНР в Украину, включая попытки Пекина приобрести производителя двигателей "Мотор Сич", – говорится в сообщении.

Кроме того Помпео поздравил украинский народ с Днем независимости и подчеркнул, что "Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать украинский людей, чтобы продвигать верховенство закона, способствовать экономическому росту, привлекать иностранные инвестиции и устранять повальную коррупцию, которая ограничивает потенциал Украины".

Также Помпео и Зеленский обсудили ситуацию в Беларуси, усилия Украины по борьбе с COVID-19, достижение дипломатического урегулирования агрессии России на востоке Украины и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в Крыму.

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Напомним, США уже давно соревнуются с Китаем за "Мотор Сич" – одну из ведущих корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

В конце прошлого года президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. Сообщалось, что китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ему известно об интересе американского инвестора Эрика Принса, приближенного к Дональду Трампу, к украинской компании "Мотор Сич". Однако конкретных предложений от американцев не поступало.

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инвестиции Китай Владимир Зеленский Мотор Сич Майк Помпео

Источник: Сегодня

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