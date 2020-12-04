Помощь бизнесу за локдаун. Зеленский отреагировал на принятие законов

Глава государства считает, что теперь предприниматели и их работники будут защищены

Президент Владимир Зеленский приветствовал принятие Верховной Радой законов о поддержке бизнеса на время локдауна в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Он поблагодарил парламент и каждого депутата, который поддержал эти важные законы.

"Они позволят оказать поддержку нашим гражданам и бизнесу в сложные времена пандемии. Благодаря этим законам государство сможет предоставить компенсации тем, кто будет вынужден приостановить свою деятельность из-за карантинных мер, которые могут быть приняты для стабилизации эпидемической ситуации в стране", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада приняла закон о выплате компенсаций бизнесу за потери во время карантина. Государство выплатит по 8 тыс. грн за каждого работника, который отправлен в вынужденный отпуск.

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Также депутаты приняли еще один закон, который касается налоговых каникул и списания долгов для бизнеса.

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