Польша призывает ЕС и Германию окончательно остановить "Северный поток – 2"

В Польше уверены, что конструктивный диалог с Россией невозможен

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывает Германию и Европейский Союз отказаться от продолжения строительства газопровода "Северный поток – 2", отреагировав таким образом на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Его комментарий по этому вопросу опубликован в одной из немецких газет, передает DW.

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"Нельзя издалека грозить пальцем России и после этого впутываться в проект Nord Stream 2 с "Газпромом", – считает Моравецкий.

По его мнению, единственным выводом из истории с Навальным может быть "передача проекта Nord Stream 2 в архив".

Польский премьер назвал "вызовом для всего демократического сообщества Европы" попытку отравить запрещенным химическим веществом российского оппозиционера за два дня до запланированных в Берлине переговоров об отношениях России и ЕС.

Моравецкий также уверен, что с Россией невозможно вести конструктивный диалог, а газопровод делает Европу зависимой от поставок российского газа.

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"Россия под прикрытием экономического сотрудничества будет иметь влияние на действия Германии – одного из важнейших в экономическом и политическом смысле партнеров в рамках ЕС и НАТО", – подчеркнул он.

Моравецкий также назвал Россию государством, которое нарушает международные стандарты и международное законодательство не только у себя, но и на территории стран – членов ЕС и НАТО.

Напомним, 12 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что критически относится к строительству газопровода "Северный поток – 2" и всегда была против него, несмотря на то что Датское энергетическое агентство дало разрешение на его строительство.

На днях министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может приостановить строительство газопровода "Северный поток – 2" в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

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