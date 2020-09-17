️Польша инициирует арест российских авиадиспетчеров, работавших при крушении самолета с Качинским

Национальная прокуратура Польши обратились в суд с ходатайством об аресте трех диспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленска в 2010 году во время крушения самолета, в котором летела польская делегация во главе с президентом Лехом Качинским. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Эва Бялик, передает польское государственное информагентство PAP.
Ходатайство было подано в окружной суд Варшава-Мокотов и, по словам Бялик, если суд примет решение об аресте, это станет шагом к объявлению диспетчеров в международный розыск и последующим требованием их выдачи Варшаве.
"Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей", - добавила спикер прокуратуры.
Отмечается, что в результате повторного анализа доказательств прокуратура установила, что система радиолокационой посадки, используемая в смоленском аэропорту, вышла из строя и точка, обозначающая положение самолета, исчезла с мониторов диспетчеров. Поэтому большая часть информации, предоставленной диспетчерами пилотам о местоположении самолета, была ложной: они давали пилотам команды на снижение и посадку, не зная их фактического местоположения.
Напомним, ранее Польша обвинила Россию в блокировании расследования крушения Ту-154М под Смоленском, в котором летел президент Качинский. Тогда министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что обломки самолета до сих пор находятся на территории России.
Также мы сообщали, что специалисты из лаборатории судебно-взрывчатых веществ Министерства обороны Великобритании обнаружили следы взрывчатых веществ на обломках польского президентского самолета Ту-154М, который разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года.
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