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Положительно. Зеленский о заявлении НАТО об Украине в Альянсе

14 июня 2021 23:08

Денис Беспалов Денис Беспалов

Украина положительно восприняла решение саммита НАТО по нашей стране, заявил Зеленеский

Зеленский провел большую пресс-конференцию

Зеленский провел большую пресс-конференцию / Фото: Офис Президента Украины

Украина положительно восприняла решение саммита НАТО о том, что наше государство станет членом Альянса.

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Об этом в Telegram написал президент Владимир Зеленский.

"План действий по членству (ПДЧ) является неотъемлемой частью этого процесса", – написал он.

А генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что у России нет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО. Альянс не будет возвращаться во времена сфер влияния.

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"Послание состоит в том, что Украина и 30 союзников (НАТО. – Ред.) должны решить, когда Украина может стать членом НАТО. Россия, конечно, не имеет права голоса, она не может наложить вето на то, что могут сделать соседи. Мы не вернемся в эпоху, когда у нас были сферы влияния, когда большие державы решали, что могут делать маленькие соседи", – заявил он.

Напомним, в итоговой декларации лидеры НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО.

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