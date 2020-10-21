Полного локдауна не будет, но карантин ужесточат. Что изменится после выборов

Есть четыре сценария карантина после выборов, но один из них уже давно не подходит

Масштабный карантин сразу после местных выборов 25 октября – информация, которая обсуждается на уровне Кабмина. Сайт "Сегодня" узнал, что и как ужесточат, как скоро введут новые ограничения и будет ли новый локдаун (жесткие ограничительные меры с прекращением транспортного сообщения и работы большинства предприятий и организаций).

Как скоро ужесточат карантин после выборов

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Карантин усиливать однозначно будут. Но после выборов еще минимум месяц будут формироваться местные власти, меняться руководство департаментов, разрабатываться политика. Так что сразу такой сюрприз для всей страны делать не будут.

Какими будут ужесточения

Полного локдауна точно не будет. В Кабмине есть четыре сценария: зеленый, желто-зеленый, желтый и черный. Зеленого, самого легкого карантина, точно уже не будет. А самый жесткий – черный сценарий – введут, когда больных будет 10 тысяч в сутки, в больницах не будет хватать мест и высокая смертность. Причем уже ориентируются не на количество случаев, а на больницы и смертность. Среди ужесточений – ограничение работы, но не полный локдаун.

Закроют ли бизнес

Закрывать весь бизнес, как это было весной, точно не будут. Во всяком случае, пока это даже не обсуждается. Возможно, если все будет плохо, будут изменения в правительстве.

Какими будут наказания за нарушение карантина

Кабмин сейчас рассматривает законопроекты, которые увеличивают штрафы за нарушение масочного режима, ужесточают контроль и проверки для бизнеса.

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Речь о двух законопроектах. Первый – о наказании физических лиц (№3891), а второй – для юридических (№3890).

Украинцев хотят штрафовать за неправильное ношение масок: на подбородке или не закрывая нос. Штраф – 170-255 гривень.

Бизнес будут наказывать за то, что людей пускают, например, в транспорт, торговые центры и другие заведения без масок. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

Причем, согласно закону "О предупреждении возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", с марта по июнь гражданам за пребывание в общественных местахбез масок грозили гораздо более серьезные санкции – до 17 тысяч гривен.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что в Украине лучший карантин в Европе. Мы на гифках разбираемся, как это выглядит.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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