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Полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске

30 августа, 04:30

Виталий Рябошапка , Игорь Тимофеев

Нельзя идти в наступление, не обеспечив прикрытие флангов, говорит Рафаэль Люкманов

Во время планирования операции под Иловайском в августе 2014 года украинское командование допустило ряд просчетов, которые привели к окружению и поражению частей ВСУ и добровольческих батальонов. Об этом ветеран спецназа, полковник Рафаэль Люкманов рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Для меня нет ответа на вопрос, почему накануне вторжения российских войск правый фланг нашей обороны под Иловайском был фактически открыт. Под Амвросиевкой стояла батальонно-тактическая группа высокомобильных десантных войск, которая очень хорошо подошла к обороне этого населенного пункта. Амвросиевка – это прямая стрела на Иловайск. Но десантники нужны в другом месте, а здесь как-то территориальная оборона справится. Не справилась", – говорит полковник.

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Он подтвердил, что речь идет о батальоне теробороны "Прикарпатье", который самовольно снялся с позиций.

"Нужно ли их в этом винить? Я бы сильно не стал. Стойкости от БТО ждать нельзя, это фактор, который надо учитывать во время планирования операции. То есть, это реальный просчет командования. Проводить наступательные боевые операции, не обеспечив достаточное прикрытие флангов, – это как пойти под ливнем с дырявым зонтом. Что-то прикроется, но голова все равно будет мокрая", – заметил Люкманов.

Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

"Тогда возникает вопрос: зачем начинать операцию, не имея достаточно сил? Но я считаю – и это неоднократно доказано историей, – что вопрос не в числе. Есть множество успешных примеров блестящих боевых операций, осуществленных малыми силами", – говорит полковник.

Он вспомнил фельдмаршала Карла Густава Маннергейма, который отстоял независимость Финляндии, вообще не имея сил.

"Повторяю – вопрос в грамотном планировании. Если мало сил – вычленяй, где может быть удар, наращивай там усилия, на остальных позициях поддерживай боевой контакт. В случае с операцией по освобождению Иловайска грамотного планирования, считаю, не было", – подытожил Люкманов.

Напомним, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью к документальному фильму об Иловайской трагедии рассказал о двух вариантах, как ВСУ могли выйти из Иловайска.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "В Иловайске вариант был один – выход с боем: интервью с ветераном спецназа Рафаэлем Люкмановым".

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ВСУ поражение окружение иловайск иловайский котел Иловайская трагедия

Источник: Сегодня

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