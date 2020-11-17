Полиция отреагировала на попытку "штурма" Рады: фото потасовки

Правоохранители заявляют, что никого не задерживали, несмотря на противоправные действия митингующих

После того, как Верховная Рада не смогла отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПов, активисты пошли в "наступление" на кордоны силовиков и пытались прорваться в здание парламента. Правоохранители обратились к протестующим с просьбой прекратить нарушать порядок.

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Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

Во время акции протеста полиция проводила профилактическую разъяснительную работу с гражданами и призывала участников митинга не прибегать к провокациям и прекратить нарушать общественный порядок.

Чтобы восстановить правопорядок, правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили митингующих. В результате возникли кратковременные стычки. Сейчас задержанных нет. Информация о пострадавших уточняется.

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"Полиция Киева отмечает: действиям каждого из участников, которые прибегли к провокациям и совершению правонарушений, будет дана правовая оценка. Призываем участников мероприятия и их организаторов немедленно прекратить совершать противоправные действия. Полицейские в пределах своих полномочий будут пресекать любые проявления нарушения требований действующего законодательства и привлекать виновных лиц к ответственности", – заявили правоохранители.

Как сообщали новости "Сегодня", под вечер возле ВР на митинге предпринимателей произошли стычки с полицией. В какой-то момент митингующие даже прорвали оборону силовиков и попытались прорваться в Раду, но их останавливали на входе.

Напомним, что первая стычка активистов с полицией произошла еще утром. Тогда протестующие пытались не пустить в парламент народных депутатов.

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