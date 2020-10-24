В Мариуполе более 200 тысяч бюллетеней могут оказаться недействительными

В социальной сети появилась публикация о том, что в Мариуполе более 200 000 избирательных бюллетеней недействительные. Полицейские зарегистрировали сообщение о правонарушении и проверяют информацию.

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Правоохранители обратились к гражданам с просьбой сообщать об известных нарушениях и соблюдать закон о подготовке и проведении выборов, говорится на странице полиции Донецкой области в Фейсбуке.

Напомним, прошлой ночью на улицах Ровно патрульная полиция задержала 56 киевлян. Приезжие распространяли листовки с информацией, компрометирующей одного из кандидатов в мэры Ровно. Мы также писали, что полицейские составили 54 протокола об административных правонарушениях во время дня тишины накануне выборов, когда запрещена агитация.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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