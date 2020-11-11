Полиции хотят расширить права на использование электрошокеров против украинцев

Кабмин согласовал законопроект о том, чтобы расширить список людей и ситуаций, в которых полицейский может применять электрошокер.
Об этом нардеп Алексей Гончаренко сообщает на своем Telegram-канале.
В статью 45 Закон Украины "О Национальной полиции" предлагается внести поправки, по которым электрошокер можно будет применять при:
- задержании лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и оказывающего при этом физическое противодействие полицейскому;
- задержании лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающегося сбежать;
- задержании лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающегося сбежать из-под стражи;
- задержании вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в тому числе полицейского.
Сейчас электрошокер можно использовать только в случаях отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной и для отражения нападения животного, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.
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Напомним, замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказывал сайту "Сегодня", что электрошокеры поступят на вооружение полиции ближе к концу 2020 года и будут протестированы на самих полицейских.
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