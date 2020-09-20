Он вор, но мы проголосуем: чего хочет избиратель от кандидатов в мэры и депутаты

Требования остаются те же, что и пять лет назад. Но есть и нечто новое

Избирательная кампания на местных выборах 2020 года в Украине в самом разгаре. Как раз сейчас социологи проводят опросы граждан по поводу актуальных проблем и путей их решения. После изучения результатов исследований за дело возьмутся политтехнологи и креативные группы штабов кандидатов – мнения граждан будут проанализированы, систематизированы и станут материалом для предвыборных программ партий и кандидатов на выборах.

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А чего, собственно, хочет народ от кандидатов в районные, областные советы, соискателей на должность мэра? Как выяснил сайт "Сегодня", чаяния избирателей не очень изменились по сравнению с предыдущими местными выборами и выборами, которые проводились еще раньше. Но изменения и нюансы все же есть.

1. Люди хотят конкретики

Каких же улучшений граждане ожидают от своих представителей в местных органах власти – депутатов и мэров? Самый простой ответ – конкретных.

"Нельзя сказать, что это "фишка" нынешних выборов – такое наблюдалось и ранее. На местных выборах чем конкретнее, детализированнее обещания кандидата, тем больше у него шансов на успех. То есть от кандидатов, допустим, в мэры граждане ожидают не только и даже не столько каких-то стратегий развития города, сколько ответа на вопрос: "что принесет его избрание в микрорайон, на улицу, в мой двор, в мое парадное?". Важна мельчайшая детализация, готовность решить реальную проблему "в масштабах двора". Причем такие требования – и у жителей крупных городов. Я помню, на предыдущих выборах кандидат в мэры довольно большого города "затронул" своей расширенной программой буквально каждый двор. Где заасфальтировать, где фонарь поставить, где площадку и так далее", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

2. Работа

Подобные данные для кандидатов собираются как в процессе общения агитаторов с жителями, так и социологами в ходе соцопросов. И хотя в разных регионах, городах, селах запросы граждан порой существенно отличаются, как рассказал сайту "Сегодня" один из политтехнологов, который на этих выборах "ведет" сразу несколько проектов в разных уголках страны, есть и общие для всех регионов проблемы.

"На первом месте абсолютно везде – запрос на создание рабочих мест, – рассказывает собеседник, пожелавший остаться инкогнито. – Люди абсолютно четко связывают этот вопрос с местной властью. Конечно, заявления президента, премьера, депутатов по этому вопросу также берутся во внимание. Но на местном уровне это выглядит слишком неопределенно. Привлечение инвесторов, запуск новых предприятий – когда это звучит из уст политиков в Киеве, это не воспринимается в привязке конкретно к твоему населенному пункту. Потому конкретики требуют от местных властей".

По его словам, в целом от 35% и больше процентов граждан (в зависимости от региона) говорят об отсутствии рабочих мест.

"Если брать предыдущие местные выборы 2015 года, этот показатель более-менее сопоставим. Где-то ситуация немного улучшилась, где-то ухудшилась. Но в целом она остается стабильно плохой", – отмечает политтехнолог.

3. Дороги, вода, медицина

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На следующем месте в большинстве регионов – проблемы с дорогами в населенных пунктах и между ними, проблемы с асфальтовым покрытием межквартальных проездов, дворов и так далее. Иногда эта проблема уступает проблеме качества питьевой воды, экологической ситуации в населенном пункте. Но последнее – вопросы больше крупных городов.

"Примерно 30-40% граждан называют эти проблемы в качестве таких, которые должна решить местная власть, – отмечает политтехнолог. – В общем, как и с рабочими местами, по сравнению с предыдущими выборами сильных прорывов здесь не наблюдается".

Примерно столько же граждан называют проблему доступной и качественной медицины. При этом в связи с негативным восприятием населением медреформы этот показатель, по сравнению с предыдущими выборами, вырос. И, хотя вопрос медицины – это не совсем вопрос компетенции местных властей, народ связывает определенные ожидания с действиями мэров и местных советов.

"Я бы сказал, что народ говорит не о медицине, а о блоке медицина-образование. Они обычно в связке идут. Критикуемая в народе реформа медицины – с одной стороны, национальная проблематика, а с другой – она очень сильно резонирует на местах. Кроме того, местные власти в этой сфере имеют серьезное влияние, потому с них и спрос. Как влияют: например, если с семейными докторами худо-бедно вопрос решается, то узких специалистов часто нет, приходится ехать в другой город. А транспорт ходит плохо. И это уже претензия к местной власти. Вот такая логическая цепочка получается у избирателя. Кое-где местные власти дают врачам дома или квартиры, чтобы вообще заманить к себе врача – это сразу плюс в копилку мэру. Со школами история такая: если местный бизнесмен, или городская власть, или они вместе не отремонтируют класс, это вынуждены делать родители за свои деньги. Поэтому медицина, образование – вроде как национальная проблематика, но в то же время она активно увязывается с работой местных властей", – говорит Андрей Еременко.

4. Искоренение коррупции

Наконец, в группе проблем-лидеров, решения которых избиратели ожидают от местных властей, остается коррупция. По информации одного из наших собеседников, от четверти до трети граждан называют решение проблемы коррупции среди основных задач местной власти. Этот показатель существенно меньше, чем показатель требования тех же рабочих мест. Однако также достаточно высок.

"Относительно коррупции наблюдается интересный феномен, – говорит Андрей Еременко. – Допустим, мы проводили замеры в одном из облцентров на северо-востоке страны. Рейтинг мэра там чрезвычайно высок – процентов 70-90. При этом на фокус-группах весь город говорит: "Да, он вор, он ворует, но в отличие от всех остальных, у него есть асфальтный завод, он ворует на асфальте, которым все улицы уложил. Вот весь город заасфальтировал своим асфальтом. Поэтому мы за него проголосуем". И такие истории – сплошь и рядом. Или вот мэр одного из городов под Киевом. Избиратель на фокус-группах говорит: "Да, он "раздерибанил" землю, да, он украл там-то и там-то. Но вот у нас есть освещение, есть заасфальтированные улицы, которые, может, впервые за время существования узнали, что такое асфальт, и вот как вообще у нас красиво стало – фонтанчики, велодорожки, тротуары в плитке. Потому мы за него проголосуем".

Почему так происходит?

С общим улучшением ситуации в городах эксперты связывают еще один феномен – высокий рейтинг действующих властей.

"Если сравнивать с предыдущими выборами, то нельзя не заметить, что повсеместно вырос рейтинг действующих мэров, депутатов местных советов. Объясняется это просто: после реформы децентрализации у регионов появились деньги. Если мэр делал хоть что-то, народ приписывает улучшения его заслугам. Потому реально рейтинги выросли", – говорит один из наших собеседников.

О том, что тотально улучшилась оценка изменений в городах, говорит и Андрей Еременко:

"Понятно, есть исключения, как, например, Полтава или Черновцы, где есть конфликтные ситуации. Но в целом по стране отношение к мэрам улучшилось. Потому что народ приписывает мэрам позитив, который на самом деле связан с решениями центральных властей, с децентрализацией. Хотя, конечно, полностью отметать роль местных властей также не стоит: кто-то лучше распорядился появившимися деньгами, кто-то – хуже".

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Кроме того, появление денег в местных бюджетах позволило решить на местах ряд проблем, еще не так давно входивших в список актуальных.

"Как правило, это некое благоустройство центральной улицы, центра, налаживание вывоза мусора, освещение улиц, ямочный ремонт внутри городов. Иногда местный мэр ухитряется приписать себе ремонт дороги на подъезде к городу, но это надо уметь: областные власти то тоже стараются показать, что это как раз их заслуга. Но в общем многие из тех проблем, которые входили в перечень наиболее актуальных в предыдущие годы, – то же освещение улиц сейчас – стали менее актуальными", – говорит Андрей Еременко.

Еще один наш собеседник подтверждает: если лет десять назад в списке ТОП-задач, которые избиратель ставил перед кандидатом, было уличное освещение и вывоз мусора, то сейчас эти проблемы в городах в основном решены.

"Конечно, есть исключения. Но в основном сейчас акценты на дорогостоящие инфраструктурные проекты, на реализацию которых не хватило или денег, или времени. Водопроводы, дороги, канализация", – отмечает собеседник.

Флаги роли не играют

А вот что практически не волнует избирателей, так это "партийный окрас" кандидата в депутаты или мэры. Как отмечают наши эксперты, на местных выборах для граждан не так важно, под какими партийными знаменами баллотируется кандидат, – был бы человек хозяйственный.

"Влияние партийной принадлежности кандидата на отношение к нему довольно условное. Скажем так: если кандидат, какой-то уважаемый в городе или селе человек идет от "нейтральной" партии, за него проголосуют. То есть, образно говоря, если где-то на Западной Украине человек выдвинется от какой-то пророссийской политсилы, его, конечно, не поддержат. Но если от какой-то нейтральной, не обязательно суперпатриотической, – это будет воспринято нормально. Но, разумеется, это понимают и кандидаты в самих партиях. Потому особых ставок на такие выдвижения не делают", – говорит Андрей Еременко.

О том, с какими новшествами столкнутся граждане Украины на нынешних местных выборах, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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