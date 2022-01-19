Поклонской даже с Африкой не повезло – предательница пролетела мимо Кабо-Верде

"Экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская, которая была назначена послом РФ в Республике Кабо-Верде, до сих пор не вступила в должность. С момента подписания указа президентом России Владимиром Путиным прошло уже больше трех месяцев.
По ее словам, она не приступила к работе и не уехала в африканскую страну потому, что у нее изменились личные обстоятельства.
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"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", – сказала Поклонская.
Российский МИД подтвердил информацию о том, что Поклонская не будет послом.
Причина могла быть и другая
Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, после назначения посла государство пребывания должно дать агреман (предварительное согласие).
"Аккредитующее государство должно убедиться в том, что государство пребывания дало агреман на то лицо, которое оно предполагает аккредитовать как главу представительства в этом государстве. Государство пребывания не обязано сообщать аккредитующему государству мотивы отказа в агремане", – гласит статья 4 Конвенции.
Что этому предшествовало
В октябре 2021 года президент России Владимир Путин назначил бывшего "прокурора Крыма" и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в африканской Республике Кабо-Верде.
Республика Кабо-Верде – небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на островах Зеленого Мыса (архипелаг из 18 островов). Это бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тысяч человек.
В Украине уже отреагировали
МИД Украины поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос о преступной деятельности экс-прокурора. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко напомнил, что она разыскивается за государственную измену и находится под санкциями ЕС, США, Канады и Японии.
Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко напомнил Поклонской о том, что предателей ни одно государство не будет воспринимать.
"Объясню еще раз. Предатели, выторговавшие себе паспорт в обмен на коллаборантство, ни в одном государстве нормально восприниматься не будут. Запомни, Наташа. Это клеймо. Тебя ждет Лукьяновское СИЗО. Если хочешь, могу плакат с пляжем подвезти, будет почти как остров. Сиди на здоровье, кайся за все свои грехи", – написал он.
Оккупация Крыма
- До 2014 года Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю оккупационные власти полуострова назначили ее "прокурором Крыма". После российских выборов, которые были в 2016 году незаконно проведены на полуострове, она стала депутатом Государственной думы.
- В 2018 году генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Поклонской инкриминируют не только государственную измену, но и военные преступления. Поклонская назвала такие обвинения абсурдными, при этом она уверена, что ее запугивают.
- 15 декабря 2021 года Интерпол отказался объявлять в розыск Поклонскую.