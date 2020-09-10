Похоже на приднестровизацию конфликта: представители ОРДЛО о ситуации на Донбассе

Переговорщики считают, что инспекция позиций должна быть обоюдной, а не только в Шумах

Представители оккупированных районов Донецкой области в ТКГ Денис Казанский и Сергей Гармаш не присутствовали на вчерашнем заседании Трехсторонней контактной группы. Но им пока непонятна позиция украинской стороны, которая согласилась на совместную с боевиками инспекцию в районе населенного пункта Шумы.

Реклама

Казанский напомнил, что ОБСЕ подтвердила отсутствие нарушений перемирия со стороны ВСУ, но Киев все равно согласился пустить представителей боевиков на свои позиции в рамках инспекции.

"Если бы такое инспектирование было обоюдным, и наши представители также могли бы инспектировать позиции противника – можно было бы не тревожиться. Но, как следует из заявления на сайте Офиса президента, речь идет только о Шумах. И это странно, так как со стороны нашего командования также звучали заявления о том, что боевики строят новые укрепления и блиндажи. В частности, такое заявление было сделано 8 сентября. Было бы логично, если бы наши представители также инспектировали эти позиции вместе с ОБСЕ", – написал он в Facebook.

В свою очередь Сергей Гармаш отметил, что в заявлении Офиса президента по итогам вчерашних переговоров формулировки по ситуации в Шумах выписаны так, что понимать можно как угодно, и это у него вызывает опасения.

Читайте также: В "Слуге народа" рассказали, что означает инспекция в районе поселка Шумы

Реклама

В целом же в ситуации по Донбассу, подчеркнул он, просматривается приднестровский тренд, когда вроде и не стреляют, но и территориальной целостности и суверенитета в полном объеме Украина не получает.

"Россия сохраняет свой инструмент влияния на Киев, но поскольку конфликт не острый, то о нем постепенно забывают в мире, возможно, даже снимают санкции с "присмиревшего" агрессора. Постепенно РФ вообще "выходит" из субъектов конфликта (но не с Донбасса!), в котором остаются только ОРДЛО и Украина. А когда не стреляют, можно поговорить и о "взаимовыгодных" экономических отношениях, выборах, особом статусе и т.д. Если же что-то пойдет не по сценарию Москвы, то перемирие – не мир, его всегда можно нарушить, чтоб напомнить "хохлам", кто в доме хозяин…", – написал переговорщик.

Напомним, 5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским сооружениям на Донбассе. Он сетовал на то, что украинские военные в районе поселка Шумы незаконно возвели инженерные сооружения. Удар якобы намечался на 8 сентября. Однако 7-го числа Пушилин перенес обстрел, заметив "определенную активность": боевики не могли понять, что там происходило – монтаж укреплений или демонтаж.

9 сентября состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором обсуждалась ситуация в Шумах. В результате стороны договорились о совместной инспекции в районе этого населенного пункта.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама