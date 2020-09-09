Українська
$ 27,8
32,8
  1. Новости политики

Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что "шьют" противнице Лукашенко

9 сентября, 16:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Следком подозревает оппозиционерку в публичных призывах к захвату власти

Похищенная Мария Колесникова, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, проходит в качестве подозреваемой в уголовном деле о публичных призывах к захвату власти. Об этом сообщила ТАСС в среду, 9 сентября, адвокат задержанной Людмила Казак.

Реклама

"Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами", – отметила Казак.

Отец политика – Александр Колесников – заявил, что Мария арестована и находится в Минском СИЗО № 1 на Володарского, сообщает издание TUT.BY.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", — сказал Колесников-старший.

В тренде
Амнистия капиталов и онлайн-таможня: Кабмин утвердил план действий (документ)

Напомним, утром 8 сентября белорусские спецслужбы попытались против ее воли выдворить Колесникову в Украину, однако на нейтральной полосе оппозиционерка порвала паспорт и вернулась в Беларусь, после чего снова была задержана спецслужбами.

Реклама

Также сайт "Сегодня" сообщал, что сестра Колесниковой – Татьяна Хомич – заявила, что Мария не собиралась выезжать из Беларуси и готова была идти до конца.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь задержание похищение арест захват власти Мария Колесникова
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении Украины
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении УкраиныДругие страны
Вопрос формата: кто может возглавить украинскую делегацию ТКГ в Минске
Вопрос формата: кто может возглавить украинскую делегацию ТКГ в МинскеПолитика
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении Зеленского
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении ЗеленскогоПолитика
"Она хотела убежать": Лукашенко отреагировал на задержание КолесниковойПолитика
"У нас с Россией две войны": Кулеба назвал причины срыва перемирия на ДонбассеПолитика
Лукашенко сознался во лжи: не собирался выдавать Украине
Лукашенко сознался во лжи: не собирался выдавать Украине "вагнеровцев"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять