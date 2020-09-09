Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что "шьют" противнице Лукашенко

Следком подозревает оппозиционерку в публичных призывах к захвату власти

Похищенная Мария Колесникова, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, проходит в качестве подозреваемой в уголовном деле о публичных призывах к захвату власти. Об этом сообщила ТАСС в среду, 9 сентября, адвокат задержанной Людмила Казак.

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"Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами", – отметила Казак.

Отец политика – Александр Колесников – заявил, что Мария арестована и находится в Минском СИЗО № 1 на Володарского, сообщает издание TUT.BY.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", — сказал Колесников-старший.

Напомним, утром 8 сентября белорусские спецслужбы попытались против ее воли выдворить Колесникову в Украину, однако на нейтральной полосе оппозиционерка порвала паспорт и вернулась в Беларусь, после чего снова была задержана спецслужбами.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что сестра Колесниковой – Татьяна Хомич – заявила, что Мария не собиралась выезжать из Беларуси и готова была идти до конца.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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